Ein bisher unbekannter Täter brach innerhalb der letzten Wochen in ein Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in Lendorf, Bezirk Spittal an der Drau, ein und entwendete daraus ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro. Bemerkt wurde der Diebstahl am 27. Dezember 2022. Bereits am 23. Dezember 2022 wurde im selben Mehrparteienhaus ein Diebstahl eines E-Bikes aus einem anderen Kellerabteil angezeigt. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.