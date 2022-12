"Entenwettschwimmen" statt Eislaufspaß in Kärnten

15 Zentimeter dick ist das Eis am Weißensee, aber es ist mürbe. Einbruchgefahr besteht selbst beim künstlich angelegten Platz in St. Veit. Und ein Kälteeinbruch ist weit und breit nicht in Sicht.