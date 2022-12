Die Spittaler Kiwanis beweisen ihr Herz für Kinder, getreu ihrem Motto: "Wir dienen den Kindern der Welt". Kiwanis-Präsident Klaus Hössl sagt daher: "Es ist eine Ehrensache, das Lerncafé bei uns in Spittal zu unterstützen." Aktuell zeige sich, dass nicht alle Kinder die Schule ohne Hilfe bewältigen können. Vielen Eltern fehlt oft das Geld für Nachhilfe.

Genau dort setzt die Caritas mit ihren Lerncafés an: Freiwillige Lernhelferinnen und Praktikanten unterstützen die Schulpflichtigen im Lerncafé beim Lernen für anstehende Tests und Schularbeiten sowie bei den Hausaufgaben. Die Mädchen und Buben bekommen so Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und entwickeln Freude am Lernen.

Lernhelfer gesucht

In Spittal werden derzeit rund 15 Kinder auf diese Weise gefördert und bestärkt. Past-Präsident Adolf Lackner: "Hier werden die Chancen junger Menschen erhöht, damit sie sich in Gesellschaft und Arbeitsleben besser integrieren und so ihren Weg gehen können." Caritasdirektor Ernst Sandriesser und die Leiterin des Spittaler Lerncafés, Siegrun Marchetti, freuen sich über die Spende in der Höhe von 1000 Euro, denn: "Bildung ist die beste Armutsprävention." Mit ihren insgesamt neun Lerncafés in Kärnten versucht die Caritas, die Zukunft von Kindern ein Stück weit positiv mitzugestalten.