Osttirol ist im "Bauer sucht Frau" Fieber. Piet, der resche Skilehrer aus Kartitsch, ist dafür verantwortlich. Doch Piet ist nicht der erste Osttiroler, der in der Kuppel-Sendung von ATV Hunderte Osttiroler vor die TV-Geräte lockte. Im Gegenteil: Im Jahr 2013 versuchte die Trash-Show sogar ein ganzes Tal zu verkuppeln - nämlich das Tiroler Gailtal und das Lesachtal in Oberkärnten. Fünf Männer suchten damals das große Glück. Das Ergebnis war eine Staffel "Tal sucht Frau". Doch warum landete das Team der Kuppelshow gerade in Osttirol und Oberkärnten? Dass im Tal viele Männer Probleme bei der Frauensuche haben, hat sich gezeigt, als der Obertilliacher Bauer Hans sein Glück bei "Bauer sucht Frau" finden wollte.

Folgen seit Kurzem online

Die "Tal sucht Frau" Folgen sind mittlerweile fast zehn Jahre alt - und längst schon Kult. Allerdings konnte man die Videos auf keiner Plattform nachsehen. ATV hat nun ein Weihnachtsgeschenk für Osttiroler und Oberkärntner Fans der Sendung: Die alten Folgen kann man sich via YouTube auf dem Kanal "ATV Amore" wieder ansehen. Und eines ist sicher: Es sind einige Schmankerl dabei. Wir wünschen gute Unterhaltung!