Es ist ein Wechsel an der Spitze einer der beliebtesten Attraktionen Kärntens, der sich anbahnt. Erst seit Kurzem gibt es die neue Stellenausschreibung "Leitung Granatium und Geschäftsführung der Pro Radenthein". "Ja, ich werde im kommenden Jahr in Pension gehen", bestätigt Geschäftsführerin Bettina Golob. Es sei ein sehr abwechslungsreicher Job mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten – auch in naher Zukunft. Denn schon im Frühjahr steht das nächste Projekt in der Granatstadt an.