Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal führte am Donnerstag gegen 14.30 Uhr Holzarbeiten in seinem Waldstück in der Gemeinde Berg/Drautal durch. Er knickte auf dem schneebedeckten Waldboden um und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 52-Jährige konnte mittels Handy die Rettungskette in Gang setzen und wurde nach Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.