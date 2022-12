"Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen", erzählt Mathilde Kolbitsch. Zweimal pro Woche pendelte die diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und Geschäftsführerin von Sanibed in den vergangenen Monaten vom Hauptstandort in Lienz nach Spittal. Am 30. Dezember sperrt das Geschäft in der Tiroler Straße gegenüber vom Krankenhaus zum letzten Mal auf. Es scheitert an der Personalsituation.