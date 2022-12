80 Zentimeter Schneehöhe am Berg, ideale Übungsbedingungen für die Kleinsten, Fun-Pisten für junge Wintersportler sowie die sonnigen Weitpisten für Genießer machen Lust, Carving-Schwünge in den frischen Schnee zu ziehen. Ein besonders familienfreundliches Weihnachtsgeschenk haben sich nun die Seilbahnpartner Nassfeld einfallen lassen. Alle Kinder bis inklusive Jahrgang 2008 fahren am Heiligen Abend gratis Ski.

Auch kleine Skigebiete öffnen

Neben Kärntens größtem Skigebiet, dem Nassfeld, öffnen auch die kleineren Familienskigebiete der Tourismusregion in Weißbriach (ab 24. Dezember), Kötschach-Mauthen (ab 22. Dezember) und Weißensee (bereits geöffnet) sowie die Lifte in Griminitzen (ab 24. Dezember) und Skilift Hrast/Feistritz (ab 23. Dezember) ihre Pisten.