Die Teuerungswelle stellt auch die an sich finanzstarke Tourismusgemeinde Hermagor vor viele Herausforderungen. Dennoch gelang es Finanzreferent und Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP) in Zusammenwirken mit allen Referenten ein realitätsbezogenes Budget für 2023 auf die Beine zu stellen. Allein die Mehrkosten bei den Landesabgaben betragen rund 290.000 Euro. Denn Hermagor zahlt im kommenden Jahr satte 2,7 Millionen Euro an die Sozialhilfe, zum Krankenanstalten-Betriebsabgang schießt die Kommune 1,3 Millionen Euro zu und überweist noch eine Landesumlage von rund 740.000 Euro.