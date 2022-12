Lurnfeld, Mühldorf, Reißeck, Obervellach, Mallnitz, Flattach und Stall im Mölltal setzen künftig im Tourismus alles auf eine Karte. Der Kooperation durch den gemeindeübergreifenden Tourismusverband (TVB) gingen Urabstimmungen in jenen Gemeinden voraus, die noch keinen eigenen Verband hatten. Mit deutlicher Mehrheit fiel die Zustimmung für das gemeinsame Ziel aus, den Tourismus in der Region durch abgestimmte Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und mit mehr Kraft und einer Stimme am Gästemarkt aufzutreten.

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) spricht von einem "landesweiten Leitprojekt für touristische Kooperation", wodurch der größte Tourismusverband Kärntens entsteht: "Ich freue mich über diesen positiven Schritt für das gesamte Mölltal. Die Betriebe und Gäste vor Ort, deren Erlebnis nicht an Gemeindegrenzen endet, werden davon profitieren." In Obervellach und Reißeck, wo der erste gemeindeübergreifende TVB Kärntens 2013 seine Arbeit aufnahm, gibt es bereits reichlich Erfahrungswerte aus der Zusammenarbeit. Im Vorfeld wurde dort, wie auch in Mallnitz und Stall, bei Vollversammlungen der Zusammenschluss beschlossen.

Größte Tourismusreform, neuer Vorstand

Dieser wird auch gefördert: "Insgesamt fließen 140.000 Euro zusätzlich in den Tourismus ins Mölltal", so Schuschnig. Seitens des Landes wird die gemeindeübergreifenden TVB-Gründung mit 20.000 Euro je Gemeinde als Startförderung unterstützt.

Ab 1. Jänner geht das größte touristische Reformprojekt auf Ortsebene in der Region Nationalpark Hohe Tauern in Umsetzung. Eine entsprechende Verordnung wurde am Dienstag in der Landesregierung beschlossen. Noch im Dezember wird der Vorstand des neuen TVB Mölltal gewählt.