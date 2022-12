Seit 15 Jahren arbeitet Bianca Baurecht-Hügli bei den Österreichischen Bundesbahnen – und genau so lange verbringt sie die Weihnachtsabende nicht zu Hause, sondern in ihrer „Schaltzentrale“. Auch heuer wird es nicht anders sein. „Ich kenne das gar nicht anders. Ich habe am 24. Dezember immer entweder Tag- oder Nachtdienst gehabt“, erzählt Baurecht-Hügli. Der Grund dafür: „Ich will Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, damit ermöglichen, Weihnachten im trauten Familienkreis zu feiern.“