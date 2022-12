Bereits seit 36 Jahren spendet Viktor Plank an die Kärntner Kinder-Krebshilfe. Mit seinem unermüdlichen Einsatz hilft der Spittaler jährlich krebskranken Kindern und deren Familien, vor allem in Oberkärnten. Auch dieses Jahr fand die Spendenübergabe pünktlich vor Weihnachten auf dem Neuen Platz in Spittal statt.