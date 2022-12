Die Radentheiner Wirtschaft kann einen vorweihnachtlichen Erfolg für sich verbuchen. Von Mitte Oktober bis Mitte Dezember lief die Weihnachtslosaktion anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Vereins. Am Montag folgte die große Preisvergabe. "Die Aktion ist wirklich super gelaufen. Viele konnten sich noch an die traditionellen Verlosungen in den 1980ern erinnern, die wir wieder aufleben lassen", erzählt Obfrau Sabine Zechner.

Am gewinnträchtigen Abend kamen rund 250 Leute mit ihren Losen in den Stadtsaal und schielten auf den Hauptpreis: 5000 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen, die in allen 65 Mitgliedsbetrieben in der Granatstadt eingelöst werden können.

Überraschende Verlosung

Für festliche Stimmung sorgten die Nachwuchstalente der Musikschule Radenthein. Für die Schlussverlosung teilten sich dann Bürgermeister Michael Maier, Harald Schmied und Josef Unterweger die Bühne. Die Rolle der Glücksfee wurde aber den Kindern überlassen, die die Lose in einer riesigen Plastikkugel zogen. Über den 5. Hauptpreis und damit 250 Euro freuen konnte sich Georg Mössler. Die Gewinner der 1 x 5000 Euro, 1 x 2500 Euro, 1 x 1000 Euro und 1 x 500 Euro waren nicht anwesend.

Diese Preise warten darauf, abgeholt zu werden © KK/Mike Costerus

Zwei Millionen Euro

Die Losbesitzer haben noch bis 30. Dezember Zeit, in die Volksbank Radenthein zu kommen, um ihre Einkaufsgutscheine abzuholen. Die Nummern der gezogenen Gewinnerlose wurden auf www.radentheinerwirtschaft.at veröffentlicht. Nach Ablauf der Frist kommen Ersatzlose zum Zug. In Summe werden 15.000 Euro ausgespielt.

Durch die Aktion der Mitgliedsbetriebe der Radentheiner Wirtschaft kamen in nur zwei Monaten 1.980.000 Euro in Umlauf. Je Zehn-Euro-Einkauf wurde ein Los ausgegeben.