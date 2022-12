Der Döbriacher Baumeister Christian Faschauner zog mit seinem Planungsbüros BMC Bauconnect GmbH & Co. KG in die ehemalige Volksbank-Filiale ein. Für die offizielle Eröffnung hat sich das Team bestehend aus einem Architekten, einer Bauingenieurin und der kaufmännischen Assistentin etwas Besonderes überlegt. Junge Talente für die Welt der Bauplanung zu interessieren, ist schon seit Jahren ein Ziel von Christian Faschauner. Diesmal ging es aber nicht um HTL-Schülerinnen oder Schüler oder Studierende, sondern um die Kinder der 4. Klasse der Volksschule in Döbriach, die sich in unmittelbarer Nähe im Ortskern Döbriachs befindet.

Einen ganzen Vormittag war für die 4. Klasse von Evelyn Köfer Zeit, die Auftragsarbeiten für den Weihnachtsmann zu bearbeiten und die Modelle zu erstellen. Der Weihnachtsmann hat nämlichen einen neuen Tower für seinen Flugbetrieb, ein Bootshaus, eine neue Schlittenhalle und für seine wachsende Zahl von Helfern ein neues Mitarbeiterhaus beauftragt. Aufgeteilt in vier Gruppen ging es in jedem Team darum, dieses Bauwerk mithilfe von Handskizzen und der Planungssoftware zu planen, Massen und Flächen zu ermitteln und die Modelle zu fertigen. Für eine kurze Bauzeit wurde mit vorgefertigten Fertigteilen aus Lebkuchen gearbeitet. Die Fassaden konnten mit Süßigkeiten dekoriert werden.

600 Euro für "Rettet das Kind" gesammelt

Geladene Gäste von langjährigen Partnerbetrieben, Vertreter der Radentheiner Wirtschaft, Hausnachbarn und Nachbarbetriebe aus Döbriach sowie die Familie konnten die süßen Bauwerke bei der Feier gleich bestaunen. Bürgermeister Michael Maier und Gewerbereferent Armin Egger würdigten das regionale Engagement des Unternehmers.

Statt Einweihungsgeschenke wurden die Gäste gebeten, ihre Gaben denen zur Verfügung zu stellen, die mehr Unterstützung benötigen. Die gesammelte Geldspende von 600 Euro wird nächste Woche direkt in Seebach dem Team von „Rettet das Kind“ übergeben.