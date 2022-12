"Wir sind kein Imbiss, wir sind ein Outdoor-Restaurant", sagt Robert Winkler, der in Techendorf am Weißensee mit Sohn Thomas und Küchenchef Peter Kriebernig einen Airstream-Foodtruck namens "T 46" betreibt. Winkler, der ehemalige Eigentümer des "Hotel Moser" am Weißensee, hat seinen Betrieb noch vor der Pandemie an die Familie Eder (Hotel Regitnig), verkauft. In den Ruhestand wollte er sich aber noch nicht begeben und so reifte der Plan, einen Foodtruck zu betreiben. Als Partner konnte er seinen ehemaligen Küchenchef Peter Kriebernig sowie seinen Sohn gewinnen.

Robert Winkler und Peter Kriebernig bereiten sich auf derzeit auf die Wintersaison vor © Steiner

Die Aufgaben in der Rotisserie "T 46", der Name bezieht sich auf die Adresse "Techendorf 46", sind klar verteilt: Robert Winkler, ein versierter Koch, ist für die Küche zuständig, Peter Kriebernig kümmert sich um Gäste und Kasse, Sohn Thomas ist für das Service verantwortlich. Im Sommer finden sich rund um den Foodtruck, der auf einem idyllischen Grundstück direkt am Weißensee liegt, 65 Sitzplätze, im Winter sind es um die 20. "Wir haben ganz schön zu tun, wir sind mit der Frequenz sehr zufrieden", blickt Robert Winkler zufrieden auf die vergangene Sommersaison zurück.

"Unsere Kunden schätzen die ausgezeichnete Qualität der Speisen", sagt Winkler, der sein Fleisch zu 80 Prozent aus Osttirol bezieht. Das Angebot des Foodtrucks reicht von Pulled Pork, Wraps, gebratenen Ripperln, Rösti mit Lachs und Frigga bis zu Blattln mit Grantn und Vanilleeis. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. Reißenden Absatz finden auch die diversen Punschsorten, Eierlikör mit Schlag, Apfel-Gin, Jagatee und Glühwein. "Wir machen alle Punschsorten selber. Da merkt man den Unterschied gegenüber der gekauften Ware", sagt Winkler, der den Foodtruck am 25. Dezember wieder aufsperrt.