Das Geschäft mit den Wärmepumpen boomt – und mittendrin ist der Osttiroler Wärmepumpenproduzent iDM in Matrei. Zuletzt hat das Unternehmen von Manfred Pletzer in den Iseltaler Standort ordentlich investiert, unter anderem in ein Parkhaus. Nun geht es munter weiter, allerdings nicht in Tirol, sondern in Spittal an der Drau. Dort soll ein Produktions- und Kompetenzzentrum für Großwärmepumpen errichtet werden.

16 Millionen Euro

Die konkreten Kennzahlen wollen Manfred Pletzer, iDM-Eigentümer, und Geschäftsführer Christoph Bacher am Freitag im Rathaus von Spittal präsentieren. Mit dabei wird auch Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) sein. Vorab konnte von der Kleinen Zeitung in Erfahrung gebracht werden, dass das Investitionsvolumen von iDM in Spittal 16 Millionen Euro betragen soll. "Die geografische Nähe zum Hauptsitz in Matrei und die damit verbundenen Synergien sowie das gute Einvernehmen mit der lokalen Politik waren dafür ausschlaggebend", hieß es vonseiten des Wärmepumpen-Technologieführers auf Anfrage. In den Stammsitz in Matrei werden derzeit etwa 35 Millionen Euro investiert.