Erbaut 1939, generalsaniert 1991: Eine Tafel an der rot-orangen Wohnanlage in der Hochgoschstraße 7 erzählt die Geschichte des Baus. Anfang 2023 soll die Geschichte zu Ende geschrieben werden. Die Gemeinnützige Hauptgenossenschaft des Siedlerbundes (GHS) mit Sitz in Innsbruck plant nämlich den Abbruch des Gebäudes. Ebenso soll die Wohnanlage auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgetragen werden. Die Stadtgemeinde Spittal hat bereits die Bauverhandlungen dafür ausgeschrieben. Diese wird am 5. Jänner über die Bühne gehen.