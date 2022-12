Wer schon immer einmal davon geträumt hat, mit "Skikaiser" Franz Klammer über die Pisten zu flitzen, kann sich an vier Terminen ein exklusives Ticket "Ski vor 9 mit Franz" in Bad Kleinkirchheim sichern. So kann man mit dem Olympiasieger die ersten Schwünge auf frisch präparierten Pisten ziehen. Im Sonnenaufgang gibt der Profi Tipps für den perfekten Carving-Schwung und erzählt heitere bis spannende Anekdoten. Die Termine finden am 3. Jänner sowie am 7., 14. und 21. Februar statt. Information und Buchung unter E-Mail: info@badkleinkirchheim.at oder telefonisch unter (04240) 8212.

Infos unter www.badkleinkirchheim.at