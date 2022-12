Als Hannes Pichler 2017 das altehrwürdige Hotel Glocknerhof in Heiligenblut übernommen hatte, änderte sich vieles. Unter anderem auch der Name: Aus dem Glocknerhof wurden die Nationalpark Lodge. Damals war das Hotel 45 Jahre alt, am vergangenen Wochenende feierte man nun das 50-Jahr-Jubiläum. Pichler führt das Haus mit seiner Frau Barbara als gehobenes Viersternehotel mit Fokus auf Naturtourismus.