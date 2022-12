Nutzen Sie noch die Chance, für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten bei der Wahl der Oberkärntner und Osttiroler "Köpfe des Jahres 2022" online abzustimmen. Derzeit liegt in der Kategorie "Kultur" Sabine Moser, Produzentin des Films "Große Freiheit", vorne. Arthur Primus, Geschäftsführer des Kunststoffbehälter-Produzenten Europlast in Dellach/Drau, führt derzeit die Kategorie "Unternehmergeist" an.

Sophia Waldauf, Skifahrerin aus Abfaltersbach, konnte bisher ihr Fans am besten motivieren, für sie in der Kategorie "Sport" zu voten. Bei den "Jungen Talenten" steht derzeit der aus Irschen stammende Thomas Hecher, Junioren-Staatsmeister im Endurofahren, an erster Stelle. In der Kategorie "Starke Persönlichkeiten" liegt Robert Weichselbraun, Geschäftsführer des Kinder-Rehazentrums Ederhof in Stronach, in der Zielgeraden. Aber noch ist der Ausgang um das Rennen der "Köpfe des Jahres 2022" völlig offen. Bis zum 31. Dezember kann noch abgestimmt werden.