In Osttirol wird am Abend des Stefanitages traditionell gefeiert – bei einem der zahlreichen Dorfbälle. Wer im Anschluss an die Weihnachtsfeiertage seinen keksbedingten Kalorienüberschuss lieber abbauen möchte, sollte am Nachmittag des 26. Dezember nach Obertilliach kommen. Dort veranstaltet der Bike Club Connyalm nämlich einen spektakulären Flutlicht-Teambewerb. Bikeathlon nennt sich das Rennen. Dabei handelt es sich um ein Mannschaftsradrennen im Staffelmodus mit Schießeinlage (Kleinkaliber). Dabei kämpfen Mannschaften bestehend aus drei Personen um den Einzug in die nächste Runde und schlussendlich um den Gesamtsieg.

Bike statt Ski

Wie man sich das Format vorstellen kann? Ähnlich wie Biathlon. Allerdings: Statt den Langlaufskiern dreht man im Biathlonzentrum mit Fahrrädern seine Runden. Räder, Gewehre und Helme werden vom Bike Club zur Verfügung gestellt. Und natürlich gibt es für alle Teilnehmer eine Unterweisung am Gewehr. "Bei diesem Wettkampf soll allen voran der Spaß im Vordergrund stehen", heißt es vom Veranstalterteam. Doch man kann sich darauf einstellen, dass der Ehrgeiz der Teilnehmer für spannende Duelle sorgen wird.

Anmelden kann man sich per WhatsApp (Markus Bucher, 0650-4805413). Anmeldeschluss ist der 25. Dezember. Das Nenngeld beträgt 30 Euro pro Mannschaft. Im Anschluss an die Siegerehrung findet eine After-Show-Party statt. Der Bewerb startet um 16.30 Uhr.

Alle Infos zum Bikeathlon findet man auf der Vereinswebsite.