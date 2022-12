Am Samstag gegen 20 Uhr teilte ein anonymer Anrufer der Polizei mit, dass sich eine männliche Person mit einer Schreckschusspistole am Bahnhof von Spittal/Drau aufhalten soll. Die Person, ein 17-jähriger türkischer Staatsbürger, wurde am Bahnhof angetroffen.

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau konnten bei ihm eine Schreckschusspistole mit fünf Schuss Munition und ein Schlagring vorgefunden werden. Die Waffen wurden sichergestellt und gegen den Jugendlichen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Behörde angezeigt.