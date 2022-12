Zweihundert Kinder sind es, die in den Kindergärten Hermagor und Pressegger See bereits Weihnachten herbeisehnen. Weniger selig ist die Situation im Hintergrund. „Wir kämpfen mit denselben Problemen wie viele andere Gemeinden“, sagt Stadtamtsleiter Bernhard Resch bezüglich Platzbedarf, Personal und Kosten. In Presseggen wurde heuer ein Zubau für zwei Kindertagesgruppen fertig. „Damit können wir jetzt nahezu alle Wünsche auf einen Platz erfüllen“, verspricht Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP). Man habe auch zusätzliches Personal einstellen können. Somit gebe es noch keinen Engpass. Allerdings: „Die Fluktuation ist mittlerweile hoch. Wir haben seit September drei Stellen nachbesetzen müssen. Eine Ausschreibung läuft noch“, so Astner.