„In nur vier Jahren ist es dem Biosphärenpark Nockberge gelungen, mit allen Pflichtschulen im und um den Biosphärenpark eine Kooperation einzugehen“, informiert Biosphärenpark-Leiter Dietmar Rossmann über die wichtige Bildungsarbeit für Schulen im Biosphärenpark. Aktuell kamen die Volksschulen Bad Kleinkirchheim, Döbriach und Radenthein als Biosphärenpark-Schulen neu dazu. Die offizielle Auszeichnung der Volksschule Trebesing als Partnerschule erfolgt demnächst. Damit wird die Zusammenarbeit mit nunmehr 20 Biosphärenpark-Schulen und -Partnerschulen auf eine offizielle Ebene gestellt und intensiviert. Mit dem Biosphärenpark-Unterricht, der mobilen Schule „Schlaufux on Tour“ und den Projekttagen fasziniert der Biosphärenpark Klassen der 1. bis 12. Schulstufe. Die Themenpalette reicht von der Orientierung in der Bergwelt, über die Entdeckungen im Bergwald bis hin zur Welt der Bionik. Alle Programme haben eines gemeinsam: Sie wecken die Neugierde und sprechen den Forschergeist der Schülerinnen und Schüler an.

Karl-Heinz Starfacher, Dietmar Rossmann, Werner Trattnig, Direktorin Franziska Schwaiger, Bürgermeister Michael Maier, Sara Schaar, Mario Penker © Büro LRin Schaar

Ökologische Schwerpunkte in Schulen

„Seit 2019 begeistern die Biosphärenpark-Ranger Schüler mit eigens dafür erarbeiteten Unterrichtsmaterialien im Klassenzimmer“, freut sich Biosphärenpark-Leiter Dietmar Rossmann über die wertvolle Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen. „Zusätzlich werden die Themen, die auf den Lehrplan abgestimmt wurden, im Rahmen von Exkursionen und Wandertagen vertieft“, so Rossmann. „Es ist sehr erfreulich, dass immer mehr Schulen ökologische Schwerpunkte setzen. Die vielseitigen Bildungsprogramme im Biosphärenpark Nockberge schaffen Verständnis für die Natur, Möglichkeiten für ein nachhaltiges Leben im Einklang mit der Natur, Begeisterung für die Biosphärenpark-Idee und eine Identifikation mit der Region“, ergänzt Biosphärenpark-Referentin Sara Schaar.

Zusammenleben von Mensch und Natur

„Eine der zentralen Aufgaben in diesem einzigartigen Lebensraum ist die Vermittlung von Zusammenhängen zwischen Mensch und Natur. Die Menschen im Biosphärenpark Nockberge sind Garant für eine nachhaltige Entwicklung, weshalb auch die Bildungsarbeit an Schulen im und rund um den Biosphärenpark Nockberge eine zentrale Rolle spielt“, so Schaar. Aber nicht nur die Bildungsarbeit mit Schulen, sondern auch die Erwachsenenbildung gewinnt im Biosphärenpark immer mehr an Bedeutung. Monatlich werden im Rahmen des Bildungskalenders unterschiedliche Veranstaltungen angeboten, die für alle Interessierten offenstehen.