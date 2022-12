Im Millstätter Gemeinderat wurde einer der Tagesordnungspunkte bereits im Vorfeld eifrig diskutiert. Zur Debatte standen 2600 Quadratmeter an landwirtschaftlicher Fläche im Westen der Marktgemeinde. Es ist nicht das erste Mal, dass diese Widmungsangelegenheit behandelt wurde. Am Donnerstag ging es erneut um die Frage, ob in der Lechnerschaft ein rund 2600 Quadratmeter großes Grundstück umgewidmet werden soll. Und zwar in "Bauland-Dorfgebiet".