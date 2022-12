In 140 Betrieben einlösbar

Spittaler City-Taler nun auch als "20er" erhältlich

Der City-Taler kann in 140 Geschäften und Betrieben in der Stadtgemeinde eingelöst werden. Neben dem beliebten 10-Euro-City-Taler ist seit Kurzem eine neue 20-Euro-Prägung in Umlauf.