Am Wochenende ist es wieder so weit: In Göriach am Eisplatz können wieder die Kufen geschwungen werden. Mithilfe der tiefen Temperaturen und jeweils 17 Spritzeinheiten hat Johann Granig mit seinen Eismeisterkollegen binnen zwei Tagen ein Eis gezaubert. "Wir starten schon am Samstag in die neue Eissaison. Am Sonntag findet dann unsere offizielle Eröffnungsparty statt", sagt Granig, der bereits einige Spieler der Göriach Beevers das Eis testen ließ – sie schwärmten von den Verhältnissen.