Weil er merkte, dass einer der Reifen am Auflieger seines Brückeninspektionsfahrzeugs brannte, hielt ein Kraftfahrer (38) aus Oberösterreich am Mittwochnachmittag auf der A 10 im Gemeindegebiet von Krems sein Fahrzeug am Pannenstreifen an. Zunächst versuchte er laut Polizei noch selbst, das Feuer in Griff zu bekommen – doch das misslang. Insgesamt 34 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Eisentratten, Rennweg, Gmünd und St. Peter/Oberdorf waren nötig, um, mit schwerem Atemschutz ausgerüstet, das Feuer mithilfe von Mittelschaum in den Griff zu bekommen.

Die Unterflurtrasse Trebesing musste aufgrund der Lösch- und Abschlepparbeiten in Fahrtrichtung Salzburg zwischen 14.15 Uhr und 15.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.