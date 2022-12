Um den Schülern der Polytechnischen Schule Spittal einen Einblick rund um die aktuellen Themen der Bezirkshauptstadt zu geben, hat sich Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) die Zeit genommen, um auf Fragen der Jugendlichen in einer Podiumsdiskussion einzugehen. So haben sich über 60 Schüler am Dienstagvormittag im Gymnastikraum der Mittelschule Spittal versammelt und den Bürgermeister mit einem kräftigen Applaus empfangen. Nach einer kurzen Willkommensrede von Schulleiterin Sabine Friedrich wurde schließlich mit der Fragerunde begonnen. Thematisiert wurden unter anderem die Attraktivität der Stadt Spittal, der Konsum von Drogen bei Jugendlichen und ob es in naher Zukunft einen neuen Basketballplatz sowie öffentliche E-Scooter geben würde.