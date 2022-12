Ob es nun der Aufruf in den sozialen Medien oder die Berichterstattung in der Kleinen Zeitung war, die beiden entwendeten Schneemannkostüme sind wieder aufgetaucht. "Am Feiertag vergangene Woche wurde vor der Volksbank ein Einkaufssackerl abgestellt", sagt Sabine Zechner, Obfrau der Radentheiner Wirtschaft. Die Winterdekoration sei nicht beschädigt worden. Und so hängen die sogenannten "Schneemann-Radis" wieder an Ort und Stelle.