Obwohl der Verkehr zu den Stoßzeiten in der Früh und am Abend überraschend flüssig über die Ausweichstrecke Frates rollt, wünschen sich viele Pendler zwischen Spittal und Seeboden wieder eine für sie frei gegebene Lieserschlucht. Bekanntlich ist diese seit August komplett gesperrt, weil eine stufenweise Abtragung der sogenannten Ertlwand erfolgt. Laut Plan sollte die fünfmonatige Totalsperre mit Jahresende wieder aufgehoben werden. Die Nachfrage bei der Straßenbauabteilung des Landes hat ergeben, dass dies zwar passieren wird, es allerdings noch zu Verkehrs-Einschränkungen bis in den späten Frühling kommen wird.