"Wein war schon immer mein Steckenpferd und ist zu meiner Leidenschaft geworden", sagt Roland Tölderer.

Der Gastronom, der im Mai 2016, das Lokal "Weinzeit im Uhrhaus" eröffnet hat, kennt sich in der österreichischen Weinszene gut aus. Er arbeitet mit sieben ausgesuchten Winzern und einer Winzerin zusammen, deren Erzeugnisse er in seiner Weinbar an der Hauptstraße in Seeboden im Sortiment hat. "Ich kaufe ab Hof ein. Durch unsere Zusammenarbeit sind inzwischen Freundschaften entstanden", schildert Tölderer. Diese Freundschaften haben dazu geführt, dass es in der "Weinzeit" regelmäßig kommentierte Verkostungen mit den Winzern gibt. Im Lokal im Uhrhaus – die Einheimischen nennen das Haus neben dem Gasthof Ertl so, weil es von einer markanten Sonnenuhr geziert wird – haben bis zu 30 Personen Platz, auf der Terrasse gibt es noch einmal 30 Sitzplätze.

Die Weinbar ist im Zentrum von Seeboden zu finden © Andrea Steiner

Tölderer kann beim Betrieb des Lokals auf die Unterstützung seiner Lebensgefährtin sowie einer Mitarbeiterin zählen. Dass man in einer traditionellen Weinbar auch Bier bekommt, ist eher eine Seltenheit. "Seit knapp einem Jahr gibt es bei mir ein eigenes Hausbier, das in Seeboden extra und nur für die Weinzeit gebraut wird", freut sich Roland Tölderer über die kreative Zusammenarbeit mit Bierbrauer Hannes Grasser, der in Seeboden seit einigen Jahren Craftbiere braut.

Zu Wein und Bier bietet Tölderer, der Mitglied von Slow Food Seeboden ist, eine "italienische Jause auf Kärntnerisch" an: Der Käse ist von der Lammersdorfer Alm, Aufstriche, Schweinsbraten, sauer Eingelegtes und auch Kuchen werden selbst gemacht. Was nicht aus Eigenproduktion stammt, wird regional zugekauft.