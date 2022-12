2500 Besucher lassen sich am Samstag die "Winter Bergbauernparty" am Nassfeld nicht entgehen. Und das, obwohl dort kurz vor Beginn starker Schneefall eingesetzt hat. "Es schneit Vollgas", sagte Joe Kohlhofer, Moderator bei Mitveranstalter Radio Flamingo, als um 18 Uhr der Einlass begann. Die Anreise der Fans verlief dennoch problemlos und der Stargast des Abends, Melissa Naschenweng, ließ sich bereits am späten Nachmittag zum Soundcheck blicken.

Stau beim Einlass © Helmuth Weichselbraun

Der Schneefall und eine Erkältung, an der Naschenweng laborieren soll, hielten den Schlagerstar nicht vom Auftritt ab. Kohlhofer: "Sie hat mir vorhin erzählt, dass sie sich dieses Heimspiel nicht nehmen lässt." Richtig los ging es um 18.30 Uhr. Als Vorgruppe heizten die "Draufgänger" dem Publikum ein. Um 20 Uhr betrat dann Melissa Naschenweng die Open-Air-Bühne bei der Talstation Millennium Express.