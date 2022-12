"Kennen Sie schon das Tee-Café „Lebensg’fühl“ in Spittal? Helmut Walchensteiner kennt es: „Es ist ein super Lokal, wunderschön eingerichtet. Die Bedienung ist sehr freundlich und die Preise sind niedriger als in anderen Kaffeehäusern.“ Seine 44-jährige Tochter Rita ist Klientin der Lebenshilfe Spittal und arbeitet in diesem besonderen Lokal in der Bahnhofstraße 22 a. Es ist 450 Quadratmeter groß, zuvor war dort eine „Vögele Shoes“-Filiale untergebracht.