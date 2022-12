Damit die regionale Versorgung im Ort gesichert ist, wurde vom Land Kärnten ein Nahversorger-Paket geschnürt, welches jährlich mit rund 300.000 Euro budgetiert ist. Im Rahmen seiner Betriebsbesuche in Oberkärnten hat Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) dem Adeg Haller in Seeboden, Ebners Greißlerei in Lendorf sowie dem Adeg Tscherne und der Nudelmanufaktur Brunner GmbH, beide in Kleblach-Lind, den Bonus des Landes zusichern.