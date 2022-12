Unter dem Motto "Lawinen update" tourt der Alpenverein durch Österreich. Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein, informiert am 13. Dezember 2022, um 19 Uhr, im Spittaler Stadtsaal über den aktuellen Stand der Lawinenkunde. Themen sind: Wie bereitet man sich auf Touren abseits von Skipisten vor, welche Ausrüstung gehört in den Rucksack, was muss man bei der Tourenplanung beachten und welche Faktoren unterstützen die Entscheidungen vor Ort?

In zweieinhalb spannenden Stunden beleuchtet Lawinenexperte Larcher ausgewählte Lawinenereignisse aus dem vergangenen Winter und hilft den Interessierten dabei, den Blick für die Gefahrenmuster zu schärfen und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu verinnerlichen.



Michael Larcher informiert in Spittal über den aktuellen Stand der Lawinenkunde © ÖAV



Der zweite Teil des Vortrags bietet jede Menge praktische Tipps: Wie funktioniert eine Notfallausrüstung, wie läuft der LVS-Check ab, wie sucht man effizient nach Verschütteten und wo findet man die richtigen Kurse, um den Ernstfall Lawine zu üben.

Lawinen-Update auch in Radenthein

In Radenthein läuft derselbe Vortrag am 16. Dezember 2022 als interaktiver Livestream ab. Beginn ist um 18 Uhr, Ort ist das AIC (Alpeninfocenter) Radenthein, Volksbankplatz 1. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei Georg Winkler unter E-Mail: radenthein@sektion.alpenverein.at oder via Telefon 0676-395 98 67 erbeten.