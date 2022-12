Auch wenn es so mancher Langfinger nicht ganz ernst meint und es für ein Kavaliersdelikt hält: Die Konsequenzen sind für wirklich jeden Diebstahl mehr als unlustig.

Am 3. Dezember erst wurden in Radenthein zwei Schneemannkostüme nach dem Krampuslauf gestohlen. Sabine Zechner, Obfrau der Radentheiner Wirtschaft, und Sabine Unterweger haben die Kostüme in mühevoller Handarbeit ehrenamtlich hergestellt und zeigten sich deshalb entsetzt, ob des "Streiches". Der Diebstahl wurde sowohl bei der Polizei angezeigt als auch auf Facebook gepostet. Dort wurden die unbekannten Täter gebeten, "sie umgehend wieder zurückzubringen".

Und das schlechte Gewissen dürfte offenbar zu groß geworden sein. Am Donnerstag wurden die Kostüme unbeschädigt zurückgebracht.

Ähnlich erging es wohl auch im Jänner denjenigen, die aus der Krippe in Feldkirchen das Jesuskind gestohlen hatten. Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) ließ den Täter damals ausrichten, dass auf eine Anzeige verzichtet wird, sollte die "Beute" wieder zurückgebracht werden. Und schon am nächsten Tag wurde das Jesuskind in einem Plastiksack vor dem Gemeindeamt abgelegt.

Im Jänner verschwand das Jesuskind aus der Krippe in Feldkirchen © KK/Stadtgemeinde Feldkirchen

Für die Polizei spielt es keine Rolle, was gestohlen wurde. "Diebstahl ist Diebstahl", fasst es Polizeisprecher Dominik Sodamin zusammen. "Sobald es eine Anzeige bei uns gibt, wird zwischen Diebstahl und schwerem Diebstahl unterschieden. Was gestohlen wurde, spielt keine Rolle."

Das Strafgesetzbuch sieht unter den Paragrafen 127 und 128 folgendes vor: Werden Täter nach entsprechender Anzeige überführt, drohen ihnen für Diebstahl eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen.

Ein "schwerer Diebstahl" liegt beispielsweise dann vor, wenn der Diebstahl an einer Sache begangen wird, deren Wert 5000 Euro übersteigt. In diesem Fall ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vorgesehen. Eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren kann durch ein Strafgericht dann verhängt werden, wenn eine Sache, deren Wert 300.000 Euro übersteigt, gestohlen wird.

Nach wie vor verschollen sind hingegen die drei im September, rund um das Backhendlfest gestohlenen Holzhähne. Zur Anzeige gebracht wurde die Tat damals auch.

Strafe für "Baumholen" im Wald

Nicht erlaubt ist laut Allgemeinem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Forstgesetz übrigens auch das Schlägern von Christbäumen ohne Erlaubnis der Waldbesitzer. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist "das Sammeln von unabhängig davon verboten, ob es sich dabei um ganze Bäume, abgeschnittenes Holz oder abgefallene Äste handelt". Dabei handelt es sich um eine Verwaltungsübertretung, für die ein Strafrahmen von bis zu 730 Euro Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einer Woche gelten.