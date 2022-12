Die ehemaligen Tourismus-Beiräte der Millstätter See Tourismus GmbH blickten bei einem Abendessen im Hotelrestaurant Moserhof in Seeboden auf ihre über 20 Jahre währende Ära zurück. Als Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsexperten führten sie die Tourismusgesellschaft mit ihrem Know-how durch finanziell schwierige Zeiten. "Wir haben leidenschaftslos auf die Zahlen geschaut – zum Wohle der Tourismusregion", sagten Ulrich Sichrowsky, Karl Steinberger, Gerd Bürger und Christian Stuppnig. Seit Oktober 1999 nahm der Beirat an 234 Sitzungen teil, und das ehrenamtlich. "Mit langfristiger Planung ist es uns gelungen, die Budget-Sanierung der Tourismusgesellschaft zu erreichen. Unsere Expertisen wurden stets dankbar angenommen", sagte Karl Steinberger.

Mit der Verschmelzung der drei Regionen (Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge) zur Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge Tourismusmanagement GmbH wurde das Beirats-Gremium wegen einer neuen Rollenverteilung aufgelöst. Dessen Engagement für die touristische Weiterentwicklung wird aber noch lange nachwirken. "Die Beiräte sind maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass wir heute als eine der Kärntner Vorzeigeregionen gelten", ehrte Regionsgeschäftsführer Stefan Brandlehner den ehrenamtlichen Einsatz.