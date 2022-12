Kurz vor 15 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Kötschach-Mauthen in Hermagor zu einem ungewöhnlichen Unfall. Ein offensichtlich stark alkoholisierter 61-Jähriger aus dem Lesachtal stolperte in einen rückwärts ausparkenden Pkw eines 59-jährigen Mannes aus dem Bezirk Spittal.

Der Betrunkene kam bei der Kollision zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades im Bereich des Kopfes und der linken Schulter. Er wurde vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung in das BKH Lienz gebracht. Ein Alkotest verlief beim Verletzten positiv, beim Pkw-Lenker negativ.