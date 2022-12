Am Mittwoch hat das Kärntner Skigebiet Nassfeld wieder den Liftbetrieb aufgenommen und somit die Saison 2022/23 eröffnet. Um den Start gebührend zu feiern, lädt das Skigebiet in Hermagor am Samstag, 10. Dezember, zur "Winter Bergbauernparty 2022" von Schlagerstar Melissa Naschenweng bei der Talstation Millennium-Express in Tröpolach.

Doch im Fokus des "Nassfeld Mountain Winter Konzerts" steht nicht nur die Lesachtalerin, sondern auch der Umweltaspekt. Beim ersten zertifizierten Green Event der Region wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Kostenlose Shuttlebusse und S-Bahnlinien aus ganz Kärnten ermöglichen eine nachhaltige An- und Abreise. Lebensmittel aus der Region sowie die Verwendung von 100 Prozent Ökostrom unterstreichen den grünen Fokus.

"Das Nassfeld Mountain Winterkonzert wird als Green Event nach den Kriterien des österreichischen Umweltzeichens durchgeführt", freut sich Christoph Gruber, Geschäftsführer der Tourismusregion.

Tickets für das von Radio Flamingo präsentierte Konzert gibt es bei allen Vorverkaufsstellen, bei Ö-Ticket sowie beim Veranstalter Semtainment. Auch an der Abendkasse werden noch Karten zur Verfügung stehen. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter winterkonzert.nassfeld.at.