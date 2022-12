Die Betrugsmasche ist so einfach wie dreist und nach wie vor fallen Menschen in ganz Österreich darauf hinein. Am Montag "erwischte" es eine 60-jährige Frau aus Radenthein. Wie die Polizei mitteilte, bekam sie von ihrem vermeintlichen Sohn eine WhatsApp-Nachricht, wonach er dringend Geld benötige. Der Adressat gab ein deutsches Konto durch, auf das die Frau mehrere Tausend Euro überweisen solle.