Kaum etwas steht mit „Urlaub am Bauernhof“ so eng in Verbindung wie gutes Essen und heimische Spezialitäten. Deshalb stand der österreichweite Innovationswettbewerb von „Urlaub am Bauernhof“ unter dem Thema „Kulinarische Erlebnisse“. Ziel war es, aufzuzeigen, wie vielfältig und kreativ die Bäuerinnen und Bauern heimische Produkte für ihre Gäste zubereiten. Besonders eindrucksvoll macht das der Bio- und Vitalbauernhof Bacherhof, weshalb der zweite Platz nach Millstatt ging. Familie Unterwalcher bietet auf ihrem Hof „Einblicke hinter die Bauernhofku(h)lissen“. „Wir machen bäuerliches Lebensmittelhandwerk mit allen Sinnen erlebbar. Von der Milch zum Käse, vom Getreide zum Brot – wir nehmen unsere Gäste mit auf eine Entdeckungsreise. Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für uns, dass auch ein kleiner Betrieb wie unserer, großes bewirken kann“, sagt Bäuerin Anita Unterwalcher.

Beim täglichen Besuch der Milchkühe auf der Bacheralm können die Urlauber das Melken ausprobieren und bekommen das „Melkerdiplom“ verliehen. Danach können sie selbst „Buttermodeln“, Käse abschöpfen oder Semmeln backen. Bei einer Hofführung werden die Kreislaufwirtschaft, die biologische Wirtschaftsweise und deren Hintergründe erläutert. Seit zwei Jahren bieten die Gastgeber am Bacherhof zweimal im Jahr eine „Bio Slow Food Frühstückstafel“ mit anschließender Hofführung an.

Bauernfrühstück auf dem Floß

Der Preise wurden von Urlaub am Bauernhof im Rahmen des Innovations-Markentages in Linz verliehen. „Ein paar Tage vorher haben wir erfahren, dass wir unter den Preisträgern sind. Dass es der zweite Platz wird, hätten wir nicht gedacht. Es war schön, in Linz mitzuerleben, wie viel Wertschätzung uns Anbietern von Urlaub am Bauernhof entgegengebracht wird“, freu sich die Bäuerin.

Den dritten Platz belegte der Hof „Neusacher Moser“ in Weißensee. Die Betreiber haben sich mit fünf weiteren Landwirten zusammengeschlossen und bieten auf dem Weißensee Bauernfrühstück auf einem Floß an. Die beteiligten Betriebe sind der Sonnenhof (Käse, Salami, Würstl), das Haus Hoffmann (Fisch), der Glautschhof (selbstgebackenes Brot und Kuchen), der Pfeiferhof (Milch, Butter, Joghurt, selbst gmeachtes Müsli, Marmeladen), Neusacher-Moser (Kräutertopfen, Frischkäse, Glundner, Graukäse) und Obergasser (Brot und Edelbrände).