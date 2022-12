In Kötschach-Mauthen stürzte am 6. Dezember ein 36-jähriger Arbeiter aus Klagenfurt bei Montagearbeiten aus einer Höhe von etwa zwei Metern von einer Leiter rückwärts zu Boden. Dabei erlitt der Arbeiter Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.