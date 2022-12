Der Jugend gehört die Zukunft und das beweisen fünf junge Menschen aus Osttirol und Oberkärnten. Sie haben im heurigen Jahr Großartiges vollbracht. Und sie sind für die Wahl zu den Köpfen des Jahres 2022 in der Kategorie „Junge Talente“ nominiert.

David Marizzi (10) ist ein wissbegieriges Kind. In der Schule glänzt er und ihm liegt das Rechnen und lösen von Aufgaben. Sein liebstes Fach ist Mathematik. Diese beherrscht er und so kam es, dass er heuer Landes- und Bundessieger beim „Känguru der Mathematik“ wurde. Mit 120 Punkten lag er weit über dem Durchschnitt. Als er das Ergebnis erfahren hatte, konnte er es zuerst fast selbst nicht glauben. „Mathematik bereitet mir Freude und das Fach ist nicht so blöd, wie viele sagen“, meint der junge Mann. Außerhalb der Schule liebt er es, in sogenannte „Escape Rooms“ zu gehen und dort Rätsel zu lösen, um aus einem Raum entkommen zu können. Legobauen zählt auch zu seinen Hobbys – je mehr Steine und je schwieriger der Bausatz ist, desto besser. Wie für die meisten Kinder sind Computer- oder Tablet-Spiele auch für ihn sehr interessant. Und Marizzi ist eine Leseratte.

Sensationell auf Tik Tok

Er ist Mountain-Biker und Youtube-Star: Gabriel Wibmer (20) aus Kals. Er ist auf dem besten Weg, eine ähnliche Karriere einzuschlagen wie sein berühmter Cousin Fabio Wibmer. 380.000 Abonnenten hat er auf dem Youtube-Kanal, 435.000 Follower auf Instagram und 849.000 auf Tik Tok. Im Vorjahr stand er beim österreichischen Schokoriegel-Hersteller Neoh unter Werbevertrag. Über „Gemmas on“ brachte er sich auch in die Gestaltung „seines Osttirol“ ein. Derzeit verfolgt der Wibmer zahlreiche Projekte für den Aufbau einer respektablen Karriere.

Die Radentheinerin Johanna Schmölzer hat erst kürzlich österreichweit auf sich aufmerksam gemacht. Die Zwanzigjährige gewann den diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenz (PKA) in Innsbruck, wo sie in allen drei Teilbereichen Spartenerste wurde. Der beste PKA-Lehrling des Landes hat mittlerweile die Lehrabschlussprüfung abgelegt und arbeitet in der Paracelsus Apotheke in ihrer Heimatstadt.

Frauenpower bewies auch Katharina Forster aus Irschen. Die Absolventin der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof holte sich nämlich den Staatsmeistertitel in der Waldarbeit. Und seit dem Teambewerb bei der EM darf sie sich auch Europameisterin nennen. In der Einzelwertung erkämpfte sie die Silbermedaille. Die 17-Jährige macht in Lienz eine Lehre zur Kfz-Mechanikerin. Zu Hause bleibt neben Landjugend, Trachtenkapelle und Bergbauernbetrieb nicht mehr viel Freizeit übrig.

Ebenfalls aus Irschen stammt Thomas Hecher. Der 18-Jährige zeigte in der heurigen Saison sein Talent und Können als Endurofahrer. Dem Junioren-Staatsmeister gelang der Titelgewinn: "Ein unbeschreibliches Gefühl am Ende der Saison ganz oben zu stehen." Beim legendären Rodeo am Erzberg stand er in der ersten Startreihe und feierte damit gleichzeitig sein WM-Renndebüt. Auch bei der Nationen-WM, den "Sixdays, ging er an den Start. Sein nächstes Ziel: "2023 werde ich die ganze Europameisterschaft fahren."