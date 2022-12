Die Anwohner im Föhrenweg, unweit des Seebodener Zentrums, wollen ein in ihrer Nachbarschaft beabsichtigtes Bauvorhaben verhindern. Ende August erteilte die Marktgemeinde jenen Baubescheid, gegen den eine Beschwerde eingelegt wurde. Die Bauverhandlung fand bereits im März statt. Doch am 1. Dezember wurde erneut verhandelt, und zwar in Klagenfurt.

Jene drei Anrainer mit Parteienstellung traten nämlich den Weg zum Landesverwaltungsgericht an. Die öffentlich geführte Verhandlung verfolgte auch Willi Liberda mit: "Ich bekam zwar keine Parteienstellung, bin aber Mitverfasser der Beschwerde." Ihm gehe es bei der Kritik um mehr als nur den konkreten Fall. "Zum Leid der Raumplanung in Kärnten wird von Gemeinden nur geprüft, ob die öffentliche Anbindung an die Bauparzelle gegeben ist. Auf die Qualität dieser wird keine Rücksicht genommen."

Zu schmale Sackgasse?

Auf der vom Bauwerber für den Verkauf eingerichteten Homepage werden sieben Wohneinheiten zwischen 47 und 85 Quadratmeter beworben. In der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht wurde unter anderem die Bauhöhe beanstandet. "Die Gemeindestraße Föhrenweg steht mit einer Fahrbahnbreite von lediglich 2,97 Metern, teils 3,30 m, im Widerspruch zum aktuellen textlichen Bebauungsplan der Marktgemeinde Seeboden", lautet das vorgebrachte Hauptargument.

Bei Gegenverkehr wird die Sackgasse zur Herausforderung. Lkws haben auch so Mühe durchzukommen © KK/Privat

Laut Bebauungsplan habe die Breite von Straßen bei der möglichen Erschließung von mehr als fünf Grundstücken mindestens 6 Meter, in Hanglage 6,5 m, zuzüglich der eventuell erforderlichen Böschungen, Ausweichen und Wendeplätzen zu betragen. Das Gegenargument der Gemeinde als Baubehörde: Die Vorgabe gilt nur für zukünftige Erschließungen. Durch die Lindner Wohn GmbH ist hingegen ein Umbau und Sanierung eines Wohnhauses sowie ein Neubau in erschlossenem Gebiet geplant.

Warten auf Entscheidung

Der Bauwerber wollte der Kleinen Zeitung keine Stellungnahme abgeben. In Klagenfurt schloss der Richter das Ermittlungsverfahren nach knapp zwei Stunden. Es wurde kein weiterer Verhandlungstermin angesetzt. Die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts wird schriftlich an alle Parteien ergehen.