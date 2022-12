Die Skifahrer am Mölltaler Gletscher staunten am vergangenen Wochenende nicht schlecht, als sie plötzlich ein Krampus überholt hat. Es war ein Teufel der Krampusgruppe "Laaser Pass". Die Gruppe absolvierte auf dem Gletscher einen Skitag. Bei der Gaudi mit dabei war der "blaue Nikolaus", welcher im Panoramarestaurant Eissee und in der Möllibar in der Mittelstation an alle Kinder Nikolaussackerln verteilt hat.