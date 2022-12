"Grüß Sie, ich hätte gerne eine Photovoltaikanlage für mein Haus", sagt ein Besucher in der Firmenzentrale von "Conversio" in Spittal. Er trifft auf Räumlichkeiten ohne Empfangsportal. Einen solchen hat man derzeit noch nicht. Das Unternehmen ist seit Ende letzten Jahres in der Koschatstraße 24 beheimatet, wo auch die Tochterfirmen Elektro Krobath und Orthopädietechnik Hofer zu finden sind. Gegründet wurde es in Möllbrücke. Seitdem wächst Conversio - und wächst - und wächst. Mittlerweile sind über 400 Menschen beschäftigt. In allen Bundesländern, außer in Vorarlberg, ist man mit eigenen Standorten vertreten.