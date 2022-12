Lange war es still rund um das vor Jahren geplante Luxushotel auf dem ehemaligen Campingplatz Haupt in Seeboden. Damals wurden von der Soravia-Gruppe bereits Detailpläne für eine Vier-Sterne-Destination ausgearbeitet. "Das Projekt wird entsprechend der bisherigen Pläne an einem der schönsten Plätze am Millstätter See umgesetzt. Hier wird einerseits ein touristisches Projekt mit einer Appartmentanlage mit Zweitwohnsitzwidmung nebeneinander errichtet. Andererseits werden Synergien entsprechend genutzt", bestätigt Bernhard Rausch, Geschäftsführer von Riedergarten Immobilien, gegenüber der Kleinen Zeitung.