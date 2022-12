Gelebte Inklusion zu sehen und zu spüren, fühlt sich gut an. Ein Beweis dafür war das "Inklettern" am vergangenen Freitag in Radenthein, das vom Alpenverein Österreich und der Sektion Radenthein veranstaltet wurde. In die Boulderbox der Nockhalle kamen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen, um gemeinsam zu klettern, Spaß zu haben und sich auszutauschen. Unkompliziert, ohne Vorurteile und ohne Leistungsdruck.