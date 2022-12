"Was bringt dir oder euch das?", fragt die Radentheiner Wirtschaft in den sozialen Medien. Gerichtet ist die Frage an unbekannt, denn im Stadtgebiet fehlen zwei der neuen "Schneemann-Radis". Sie sind Teil der heurigen Winterdekoration der Granatstadt. Verhüllt werden mit ihnen jene Industrieskulpturen aus Edelstahl, die angelehnt an die Form der Nockberge von Künstlerin Marlies Liekfeld-Rapetti entworfen wurden. Der Diebstahl in der Innenstadt soll sich nach dem Perchtenlauf am 3. Dezember ereignet haben.